"كريمة": الجنة ليست محصورة على المسلمين وإنما هي ملك لله يدخل فيها من يشاء
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:50 م
رقية جمال
تساءلت متصلة تُدعى كاريمان، من القليوبية، عن الأخوة المسيحيين في الجيش والشرطة حال وفاتهم هل يعتبروا شهداء؟
وعقب الشيخ أحمد كريمة، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن الجنة ليست وقفًا على شريعة من الشرائع، فالجنة ليست محصورة على المسلمين، وإنما هي ملك لله يدخل فيها من يشاء".
وشدد، على أن أهل الكتاب من اليهود الموادعين، والمسيحيين بمختلف طوائفهم ليسوا كفار، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ"، مؤكدًا أن الجندي المصري سواء كان عقيدته مسيحي أو مسلم طالما بذل مجهود للزود عن الأرض والعرض، حال استشهاده فهو في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى وعد بدخولهم الجنه، ولم يحدد عقيده في قوله " وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".