"كريمة": الجنة ليست محصورة على المسلمين وإنما هي ملك لله يدخل فيها من يشاء

تساءلت متصلة تُدعى كاريمان، من القليوبية، عن الأخوة المسيحيين في الجيش والشرطة حال وفاتهم هل يعتبروا شهداء؟





وعقب الشيخ أحمد كريمة، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن الجنة ليست وقفًا على شريعة من الشرائع، فالجنة ليست محصورة على المسلمين، وإنما هي ملك لله يدخل فيها من يشاء".



