البورصة السعودية تواصل الهبوط مع تراجع السيولة

أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، جلسة اليوم الأربعاء، باللون الأحمر وسط تراجع مؤشريه الرئيسي- تاسي متأثرا بخسائر أغلب القطاعات، والموازي- نمو بتسجيله تراجعا ملحوظا متجاهلا مكاسبه بجلسة الثلاثاء.





وتراجع المؤشر العام للسوق- تاسي، بنسبة 0.12% لدى إغلاق تعاملات اليوم فاقدا 10.29 نقطة من رصيده ليهبط إلى مستوى 8452.30 نقطة.





وواصلت السيولة تراجعها إلى 2.79 مليار ريال بجلسة اليوم مقارنة بـ 2.8 مليار ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 107.31 مليون سهم مقابل 106 ملايين سهم بتعاملات الثلاثاء.





وأنهى 13 قطاعا التعاملات على تراجع، بمقدمة "العقارات" بنسبة 1.5%، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 1.2%، ثم "السلع طويلة الأجل" بـ 0.6%.





وأغلق كلا من قطاعي "المواد الأساسية" و"الاتصالات" التعاملات على تراجع بنحو 0.4% لكل منهما.





وارتفعت 6 قطاعات، أبرزها "الإعلام" بنحو 0.9%، و"التأمين" بـ 0.6%، وجاء "البنوك" في المرتبة الثالثة بنسبة 0.5%.





وتصدر سهم "نماء للكيماويات" التراجعات بنحو 6.3%، فيما حل "الأهلية" بمقدمة الارتفاعات بـ 10%.





واستحوذ "سابك" على السيولة بقيمة 529.41 مليون ريال، و"الإنماء" على الكميات بـ 18.67 مليون سهم.





وعلى جانب السوق الموازي، عاد بختام التعاملات للتراجع بعد مكاسب ملحوظة بجلسة الثلاثاء، ليغلق على انخفاض بنحو 1%، خاسرا 28.01 نقطة من رصيده، ليهبط إلى مستوى 2843.96 نقطة.





وتحسنت التداولات بجلسة اليوم في الموازي؛ وسط تسجيل سيولة بقيمة 883.9 ألف ريال، مقابل 736.32 ألف ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 71.68 ألف سهم، مقارنة بـ 41.85 ألف سهم بتعاملات الثلاثاء.





وجاء "ريدان" في مقدمة تراجعات الموازي بنسبة 5.7%، و"بحر العرب" ارتفع وحيدا بـ 2.4%.





وسيطر "أبو معطي" على التداولات بقيمة 339.07 ألف ريال، وبكميات 30.6 ألف سهم.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، جلسة الثلاثاء، باللون الأحمر، ليعود للخسائر بعد جلستين من الارتفاع، في ظل هبوط جماعي للقطاعات الكبرى، وارتفع السوق الموازي "نمو" بشكل ملحوظ.