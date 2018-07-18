25 % خصومات علي التصوير الدرامي في الإنتاج الإعلامي خلال شهور الصيف

أصدر مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة أسامة هيكل، قرارًا بالموافقة علي منح نسبة خصم 25% علي القيمة الإيجازية لمناطق التصوير المفتوحة لكافة العملاء وشركات الإنتاج التي ترغب في تصوير الأعمال الدرامية لمدة أربعة أشهر اعتبارا من الشهر الحالي وحتي نهاية أكتوبر المقبل.

وكذلك منح نسبة خصم 25% للقنوات المؤجرة لأستديوهات داخل المدينة عند تنفيذ أعمالها من البرامج واللقاءات الفنية مع الضيوف بمناطق التصوير المفتوحة.

يأتي ذلك في إطار حرص المدينة علي جذب كافة العملاء لتنفيذ أعمالهم بمناطق التصوير المفتوحة والتي تتمتع بأقصي درجات الأمن خلال التصوير مقارنة بالأماكن الأخرى خارج المدينة.