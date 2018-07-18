مشاهدة الرجاء واسيك ميموزا اليوم 18-7-2018.. بث مباشر لايف | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة ستار | بث الاسطورة الان

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تقام المباراة فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب اسيك ميموزا ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدورى المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها الخامسة عشر.









تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD1"









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