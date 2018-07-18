خطوات هامة للتخلص من السيلوليت.. تعرفي عليها

"السيلوليت"، عبارة عن خلايا دهنية تتسرب تحت الجلد مباشرة ترسم تجاعيد وتعرجات على الجلد، وهناك مجموعة من الخطوات التي تساعدك في التغلب على السيلوليت، وهي:-





1- تناولي الأطعمة الغنية بأوميجا 3، لأنها تقضي على الخلايا الدهنية والمسببة للسيلوليت، ومن أهم الأطعمة الغنية بأوميجا 3: السلمون، زيت الزيتون وبذور الكتان.





2- اشربي الكثير من المياه، ما لا يقل عن ثمانية أكواب يوميًا، على أن تشربيها بالتدريج حتى يستفيد جسمك منها، كما أنها تعمل على ترطيب البشرة والجلد.





3- الحد من منتجات القمح، حيث يحتوي على مادة تسمى "الجلوتين"، التي تمنع من امتصاص الجسم للغذاء بصورة سليمة، ما يزيد من تراكم الدهون داخل الجسم.





4- قللي من تناول الكافيين، لأن الكميات الكبيرة منه تضر بالدورة الدموية وتعيق مرور الأكسجين في الدم بصورة كبيرة وتمنع تجدد الخلايا، وبالتالي يتكون السيلوليت.





5- مارسي الرياضة حتى ولو كانت رياضة منزلية، مثل: القيام بعدد من التمارين أو يمكن المشي لمرتين أسبوعيًا على الأقل، فالرياضة من أكثر الطرق الفعّالة للتخلص من السيلوليت وإعادة رسم شكل الجسم، فضلًا عن إنقاص الوزن ومنع تراكم الدهون وهي ما تسمى بـ"السيلوليت".





6- اتبعي حمية (ريجيم) غني بالمواد الغذائية المهمة، مثل: الخضروات والفواكه، وقسمي الوجبات على مدار اليوم، ولا تحرمي نفسك من تناول الوجبات الخفيفة بين كل وجبة وأخرى، مثل إعداد طبق كبير مليء بشرائح الخيار والجزر وغيرها من الخضروات.





7- راقبي حرارة مياه الاستحمام وتجنبي الحمام الساخن، واجعليه فاتر لأن الماء الساخن يضر البشرة ويقلل من نعومتها ورونقها.





8- ارتدي ملابس واسعة قدر المستطاع، أثبتت الدراسات الأخيرة أن الملابس الضيقة تعيق تدفق الدماء للجلد، وتسبب عدم تجدد الكثير من الخلايا.





9- تجنبي المأكولات المقلية والمعلبة والحلويات، لأنها تزيد من الوزن وتزيد من احتباس المياه داخل الجسم.



