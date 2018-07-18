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فريد خميس يطالب "المستثمرين" بإعداد أجندة لحل مشاكل الصناعة لتقديمها للوزير

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:34 م
فريد خميس يطالب المستثمرين بإعداد أجندة لحل مشاكل الصناعة لتقديمها للوزير
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أحمد فشير
 
طالب محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أعضاء الاتحاد بتقديم كافة المقترحات الخاصة بحل مشاكل الصناعة المصرية، مضيفًا أنه يتم تقديم هذه المقترحات في صورة مذكرة يتم مناقشتها مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في اللقاء المحدد انعقاده مع الاتحاد، خلال الأسبوع المقبل. 

وأكد خميس، خلال الاجتماع الشهري للاتحاد، عصر اليوم (الأربعاء)، على أهمية وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع البلدان المنافسة، والاستعانة بالتجارب السابقة للبدان الناحجة صناعيًا.
المزيد عن: الاقتصاد المصرى الاجتماع الشهرى اخبار الاقتصاد اتحاد المستثمرين
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