محافظ القاهرة: 20 ألف جنيه غرامات فورية لمن يلقي القمامة بالطريق العام

شهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، صباح اليوم بدء وانطلاق منظومة النظافة الجديدة بحى مصر الجديدة عقب انتهاء عقد الشركة الأجنبية المنوط بها نظافة الحى والذى يعد رابع أحياء المنطقة الشرقية يتم تفعيل المنظومة الجديدة به وتتولى هيئة النظافة المسئولية، واستعرض المحافظ متفقداَ معدات النظافة الجديدة المقرر دخولها الخدمة داخل الحى وكذلك اصطفاف 300 عامل ذو زى موحد خاص سيتولون المهمة بالتقسيم على ثلاثة ورديات على مدار اليوم.





أكد المحافظ أن نجاح واختلاف تلك المنظومة يأتى من اعتمادها بشكل رئيسي على انتظام منظومة الجمع السكنى والتجارى من المنازل والمحال بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، مع عدم وجود مجال لصناديق المخلفات داخل الشوارع ، وبالتالى القضاء على انتشار ظاهرة الفريزة والنباشين التى عانت منها معظم أحياء القاهرة، على أن يتم النقل مباشرةً من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المكابس المتحركة لتجميع القمامة ونقلها أولا بأول إلى المقالب العمومية، مشيراَ إلى ضرورة الحرص على اختيار عمالة صغيرة السن مع التأكد من حصولهم على رواتب مجزية ومراعاتهم اجتماعيا لتحمل ظروف العمل وتخصيص زي جديد للعمال ليظهروا بمظهر لائق، مشدداَ على إلغاء التعاقد فورا مع أي متعهد يخل بشروط العقد المتفق عليه.





وأوضح المحافظَ انه بعد ثبات نجاح تلك المنظومة فى الأحياء التى انطلقت بها وعددهم 12 حى جارى التجهيز لتعميمها ا تباعًا على باقي الأحياء مع انتهاء العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية .





وصرح محسن مأمون رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة انه بالتنسيق مع أجهزة حى مصر الجديدة تم تقسيم الحى إلى 4 مربعات هى مربع الماظة و البستان ومنشية البكرى وابن سندر على ان يتولى تغطية جميع مناطق ومربعات الحى 9 متعهدين للجمع السكنى ، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المعدات اللازمة للمساعدة فى أعمال النظافة بنطاق الحى وتتمثل فى 6 سيارات ذات مكابس سعة 27 طن ، و10 سيارات سعة 2 طن و8 عربات سعة 4 طن ولوادر بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى تبرع جمعية مصر الجديدة بعدد 5 سيارات سعة 4 طن وتخصيصها لدعم منظومة النظافة بالحى، وتم توفير العمالة المدربة اللازمة لعمل على مدار ثلاثة ورديات وعددهم 300 عامل.





وناشد المحافظ المواطنين استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية وهيئة النظافة في المنظومة الجديدة، فالمواطن شريك أساسي في نجاحها خاصة عند التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم إلقاء القمامة في الشارع وإعداد المخلفات في الوقت المحدد للجمع السكني، مشدداَ على تفعيل القرارات الخاصة بتوقيع غرامات فورية تتراوح ما بين ألفين و20 ألف جنيه على من يلقي المخلفات والقمامة بالطريق العام طبقا للقانون، إلى جانب أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية والكيانات الاقتصادية في التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.







