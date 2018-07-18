مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة الجزائر رايون سبورت الكونفيدرالية بث مباشر - كورة اون لاين

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مباراة اتحاد الجزائر ورايون سبورت بث مباشر يومنا الاربعاء 18-7-2018 الكونفيدرالية 2018 شاهد مباراة اتحاد الجزائر ورايون سبورت بث مباشر بتاريخ 18-7-2018 في كاس الكونفيدرالية الافريقية 2018.. شاهد.. الان بث مباشر مباراة اتحاد الجزائر ورايون سبورت | مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ورايون سبورت (الكونفيدرالية).









تقام المباراة فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب رايون ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدورى المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها الخامسة عشر.









تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD2"









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موعد المباراة :





7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .









معلومات ومشاهدة مباراة رايون سبورت Vs إتحاد الجزائر بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 6:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت تونس ,البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية, القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2, الملعب : ستاد اماهورو, المعلق : الحبيب بن علي .













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