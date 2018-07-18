عاجل – مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم (تعرف عليها)

يقوم محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي إجراء مفاوضات مع حسين الشحات نجم العين الإماراتي وأفضل لاعب في الدوري الإماراتي الموسم الماضي للتعاقد معه الموسم المقبل.

وشهدت الساعات الماضية، الكثير من المفاوضات بين مسؤولي الأهلي والعين الإماراتي، لحسم صفقة انتقال حسين الشحات لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتظر مسئولو الأهلي مصير مفاوضات التجديد الجارية بين العين الإماراتي ونجم الفريق عمر عبد الرحمن عموري من أجل البدء في الدخول في مفاوضات قوية معه.

وتحاول إدارة نادي العين الإماراتي، تجديد عقد عمر عبدالرحمن، والذي انتهى عقده مع الفريق قبل شهر ونصف.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، إن اللاعب بات قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين للعب في صفوف اتحاد جدة.

ويرغب مسئولي الأهلي في استمرار عموري مع العين من أجل تيسير مهمة التعاقد مع حسين الشحات.