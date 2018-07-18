محمد الكلية رئيسا لبعثة الإسماعيلي في عمان

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة ، أمين الصندوق رئيسا لبعثة الفريق فى عمان.





تضم البعثة 40 فردا مكونة من 28 لاعبا و11 عضوا بالجهاز الفنى والطبى والإدارى إضافة لرئيس البعثة ،حيث من المقرر أن يتم التوجه غدا الخميس لمدينة صلالة لخوض منافسات الدورة الودية التى تقام خلال الفترة من 22 وحتى 26 يوليو الجارى.





ويستهل الفريق مشواره بالدورة الودية بملاقاة فريق الصفاقسى التونسى يوم الأحد المقبل.