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ضبط مدير محطة وقود وتاجر جمعا 5 آلاف لتر سولار وبنزين في بني سويف

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:27 م
ضبط مدير محطة وقود وتاجر جمعا 5 آلاف لتر سولار وبنزين في بني سويف
صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
ضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مدير محطة وقود وصاحب طلمبة رصيف لتجميعهما 5 آلاف لتر سولار وبنزين وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وحررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، القضية رقم 11923 جنح مركز ببا لسنة 2018 ضد "ح. م" 38 سنة، مقيم بندر ببا، مدير محطة وقود، لتجميع بنزين 92 مدعم كميه وقدرها 3 آلاف لتر.

كما حررت الحملة القضية رقم 7796 جنح مركز اهناسيا لسنة 2018 ضد "ع. ش. ع" 23 سنة، مقيم قاى مركز إهناسيا صاحب طلمبة رصيف دون ترخيص، لتجميع سولار مدعم كميه وقدرها ألفي لتر.
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