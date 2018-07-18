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محمد إبراهيم يسري: انتظر عرض فيلم "ليل خارجي" ونفسي أمثل مع عادل إمام

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:25 م
محمد إبراهيم يسري: انتظر عرض فيلم ليل خارجي ونفسي أمثل مع عادل إمام
محمد إبراهيم يسري
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أحمد رمضان متولي
 

قال الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري، إنه ينتظر عرض فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله، حيث يظهر فيه ضيف شرف من خلال شخصية ضابط شرطة، موضحًا أنه من المقرر عرضه الأول بالدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي.

 

وأوضح نجل إبراهيم يسري أن لديه مسلسل بعنوان "أبواب الشك" من المقرر عرضه بداية شهر أغسطس المقبل على قناة الحياة.

 

ولفت محمد إبراهيم يسري إلى أنه يتمنى العمل مع "الزعيم" عادل إمام، ويقف أمامه في عمل فني، موضحا أن هذه أمنية يتمنى تحقيقها.

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