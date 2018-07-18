إطلاق الموقع الرسمي لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات

واستمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، تنطلق النسخة الجديدة من البطولة هذا العام في أربع دول بثلاث قارات مختلفة في واحدة من أقوى فاعليات رياضة الرماية على المستوى العالم والمهتمة بدعم المرأة في مختلف النواحي وعلى رأسها الناحية الرياضية.

وبدأت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، استعداداتها لانطلاق هذا الحدث الضخم في بقاع مختلفة عالميًا، حيث تقام البطولة في ثلاث قارات بأربع دول مختلفة وتبدأ الفاعليات في قارة أوروبا وتحديدًا بمدينة تودي الإيطالية في يوليو الجاري، ثم تطير البطولة إلى قارة إفريقيا وتحديدًا في القاهرة عاصمة مصر، خلال شهر سبتمبر ثم تستمر في القارة السمراء لكن هذه المرة بالمملكة المغربية بمدينة الرباط، وتختتم جميع المنافسات بالقارة الآسيوية في قلب مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة.





وأشار الريسي، إلى أن النسخة الحالية من البطولة ستشهد طفرة كبيرة في التجهيزات حيث ستقام بأكثر من دولة عربية، كما أنها البطولة الوحيدة على مستوى العالم ذات الجوائز المالية الكبيرة المرصودة من قبل اللجنة المنظمة حرصا على دعم المرأة في كل أنحاء العالم.





وأكد العميد حسن بن هدية الشحي، المدير التنفيذي للبطولة، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتقديم بطولة تليق باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتوفر الفرصة لجميع الراميات من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم للمنافسة الشريفة وإتاحة الفرصة لهن للاحتكاك القوي والاطلاع على المدارس المختلفة.



وأوضح الشحي، أن النسخة الحالية ستشهد مشاركة عدد ضخم من الراميات من ٢٠ دولة مختلفة، وهو ما يبشر ببطولة قوية ومشاركة فعالة من جميع الدول الحريصة على المنافسة والتواجد في ذلك الحدث القوي.