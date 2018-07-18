بورصة النيل تصعد 0.52% خلال تعاملات اليوم

سجل مؤشر بورصة "النيل" صعود لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" ، حيث ارتفع بنسبة 0.52% مغلقًا عند مستوى 470.49 نقطة.





وجرت التداولات على 11 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 7 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 3 ورقات وتراجعت ورقة، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 2.208 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 2.009 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 169 عملية.





بينما صعد أسهم كلاً من " المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية " بنسبة 4.35%، تلاه سهم "المصرية لنظم التعليم الحديثة" بنسبة 3.92%،"يونيفرت للصناعات الغذائية" بنسبة 2.08%.





وتراجع سهم "بى اى جى للتجارة والاستثمار" بنسبة 4%.





وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم " مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى " ، تلاه سهم " الدولية للأسمدة والكيماويات"،" المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات " ،" الدولية للصناعات الطبية ايكمي "، " اراب للتنمية والاستثمار العقاري" ، " أم بي للهندسةM.B"،"جينيال تورز ".



