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بورصة النيل تصعد 0.52% خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:55 م
بورصة النيل تصعد 0.52% خلال تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 
سجل مؤشر بورصة "النيل" صعود  لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" ، حيث ارتفع بنسبة 0.52% مغلقًا عند مستوى 470.49 نقطة.

وجرت التداولات على 11 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 7 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 3 ورقات وتراجعت ورقة، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 2.208 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 2.009 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 169 عملية.          

بينما صعد أسهم كلاً من " المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية " بنسبة 4.35%، تلاه سهم "المصرية لنظم التعليم الحديثة" بنسبة 3.92%،"يونيفرت للصناعات الغذائية" بنسبة 2.08%.

وتراجع سهم "بى اى جى للتجارة والاستثمار" بنسبة 4%.

وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم " مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى " ، تلاه سهم " الدولية للأسمدة والكيماويات"،" المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات " ،" الدولية للصناعات الطبية ايكمي "، " اراب للتنمية والاستثمار العقاري" ، " أم بي للهندسةM.B"،"جينيال تورز ".

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