كواليس اليوم الرابع للنادي المصري بالمغرب

أنهى السفير أشرف حسن نائب القنصل المصري بالمملكة المغربية اجرءات الحصول على تأشيرة العودة للاعبي المصري توريك جبرين وايزي ايميكا.

طاقم التحكيم الجابوني المكلف بادارة المباراة والمكون من اريك كاستان حكم الساحة ، ومساعديه موسوندا مونتيل ومارليز بوريس والحكم الرابع بيير أتشو قاموا بزيارة سريعة لمقر اقامة المصري ، طاقم التحكيم يقيم بفندق يقع بجوار مقر اقامة المصري مباشرة.

السفير أشرف حسن حرص على مرافقة الفريق خلال رحلته الى مدينة بركان لأداء المران الأخير على الملعب البلدي بمدينة بركان.





الرحلة من مقر اقامة الفريق بمدينة السعيدية وحتى مدينة بركان المغربية استغرقت نحو 25 دقيقة ، سيارات الأمن الوطني المغربي كانت في استقبال الفريق لدى وصوله الى مدخل مدينة بركان.





تتسم مدينة بركان بالهدوء الشديد ، وكعادة كل المدن المغربية شوارع المدينة نظيفة للغاية وطرازها المعماري يميل للشكل الأوربي ، وبناياتها متوسطة الارتفاع.





حفاوة شديدة قوبلت بها بعثة المصري لدى وصولها للملعب البلدي بمدينة نهضة بركان .... لمباركي مصطفى مدير الاستاد رحب كثيراً بمسئولي بعثة المصري وبالتوأم حسن.





حرص مسئولي نادي نهضة بركان على تقديم الشاي المغربي لمسئولي بعثة المصري ..... الشاي له مذاق مختلف عن نظيره في مصر ولكنه يلاقي استحسان الجميع.





حظي المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن بتغطية موسعة من القنوات الفضائية والصحافة المغربية.





عدد كبير من الاعلاميين المغاربة أشادوا كثيراً بالمدير الفني للمصري الكابتن حسام حسن وأكدوا على جدارته التامة بقيادة المنتخب الوطني بعد قيادته المتميزة للمصري ونجاحه في تحقيق نجاحات كبيرة مع القلعة الخضراء.





بناء على تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" .... سمح الكابتن حسام حسن للقنوات الفضائية وعدد من الاعلاميين المغاربة بتغطية جانب من المران مدته 15 دقيقة فقط.





مران الفريق لم يستمر سوى 45 دقيقة فقط ، أخفى خلالها العميد كافة أوراقه التكتيكية خوفاً من ملاحقة أعين الجهاز الفني لنهضة بركان.





فور عودة الفريق الى الفندق .... توجه الكابتن وليد بدر المدير الاداري للفريق بصحبة الدكتور محمد عنان طبيب الفريق والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات الى الفندق المجاور لمقر اقامة الفريق لحضور المؤتمر الفني للمباراة.





تم الاتفاق على ارتداء المصري للقميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء ، ويرتدي حارس المرمى اللون الأزرق ، ويجري البدلاء عملية الاحماء مرتدين اللون البني ، فيما سيرتدي فريق نهضة بركان اللون البرتقالي المطعم قليلاً بالاسود ، ويرتدى حارسه اللون الأسود ويجري بدلاءه عملية الاحماء مرتدين اللون الأبيض.





خضع اللاعبون عقب عودتهم لمقر الاقامة لجلسات التأهيل والاستشفاء باستخدام "حمامات الچاكوزي والثلج لازالة أية أثار للارهاق".