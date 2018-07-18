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القبض على صاحب مكتب رحلات لهروبه من قضية قتل في الصف

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:46 م
القبض على صاحب مكتب رحلات لهروبه من قضية قتل في الصف
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إيمان عبد العاطي
 
تمكن رجال مباحث الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد مدير الأمن، من القبض على، صاحب مكتب رحلات، لهروبه من حكم في قضية قتل، بدائرة مركز الصف.

تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من الرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز الصف، بورود معلومات لأحد ضباط مباحث المركز، مفادها تواجد صاحب مكتب رحلات، وهارب من حكم في قضية قتل، بدائرة المركز.

وبجمع المعلومات وإجراء تحريات المباحث اللازمة، وتأكد المقدم تامر صالح وكيل فرقة أطفيح والصف، من صحة المعلومات الواردة، أعد قوة أمنية وتم القبض على صاحب مكتب الرحلات، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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