إحالة إمامين للتحقيق لعدم التزامهما بالعمل بقليوب

قرر الشيخ موسى حسن موسى، مدير إدارة أوقاف قليوب، إحالة إمامين للتحقيق لعدم التزامهما بالعمل، مما يؤثر على منظومة العمل المكلفين بها.



جاء ذلك خلال جولة تفتيشية للقائمين على المدرسة العلمية والمدرسة القرأنية بمسجد الكبير بيبرس بقليوب البلد، موجها الشكر للأئمة والعاملين بمساجد قليوب البلد لما لمسه بنفسه من التزام وانضباط،وأبدى سعادته بالمستوى المتميز للمشرفين على المدرستين والمساجد التى مر عليها.

