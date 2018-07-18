كيف يمكنك الحفاظ على شعر ابنتك وتقويته؟

تقوم الأم بتمشيط شعر ابنتها وتصفيفه، عن طريق استخدام الكريمات والزيوت المختلفة، لذا نقدم للام مجموعة من القواعد والنصائح التي يجب اتباعها عند تمشيط شعر ابنتهالتقويته، ومنها:-



- لا تشدي الشعر إلى الخلف، حتى إذا كنتِ ترغبين في لمه فليكن ذلك بنعومة.

- لا تصففي الشعر بالطريقة نفسها وفي الاتجاه نفسه كل يوم.

- لا تفكري في شد الشعر إلى الخلف وهو مبلل، ويفضل عدم البدء في تصفيف الشعر بعد الاستحمام مباشرةً وتركه قليلًا حتى يصبح شبه جاف.

- استعملي الكريمات المرطبة قبل البدء في تصفيف الشعر، فهذا يساعد على منع حدوث التقصف.

- حاولي استعمال إكسسوارات الشعر ذات النوعية الجيدة، فهذه النوعيات في الغالب لا تحتاج للشد عند استعمالها في تصفيف الشعر.

- لا تدعي ابنتك تذهب للسرير وشعرها مربوطًا ومشدودًا إلى الخلف.