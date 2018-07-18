كيف يمكنك الحفاظ على شعر ابنتك وتقويته؟
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:23 م
تقوم الأم بتمشيط شعر ابنتها وتصفيفه، عن طريق استخدام الكريمات والزيوت المختلفة، لذا نقدم للام مجموعة من القواعد والنصائح التي يجب اتباعها عند تمشيط شعر ابنتهالتقويته، ومنها:-
- لا تشدي الشعر إلى الخلف، حتى إذا كنتِ ترغبين في لمه فليكن ذلك بنعومة.
- لا تصففي الشعر بالطريقة نفسها وفي الاتجاه نفسه كل يوم.
- لا تفكري في شد الشعر إلى الخلف وهو مبلل، ويفضل عدم البدء في تصفيف الشعر بعد الاستحمام مباشرةً وتركه قليلًا حتى يصبح شبه جاف.
- استعملي الكريمات المرطبة قبل البدء في تصفيف الشعر، فهذا يساعد على منع حدوث التقصف.
- حاولي استعمال إكسسوارات الشعر ذات النوعية الجيدة، فهذه النوعيات في الغالب لا تحتاج للشد عند استعمالها في تصفيف الشعر.
- لا تدعي ابنتك تذهب للسرير وشعرها مربوطًا ومشدودًا إلى الخلف.
- انتبهي لشعور ابنتكِ، فإذا تألمت وأنت تصففين شعرها، فاعلمي أنكِ تشدين على شعرها بقوةٍ غير مطلوبة وغير مرغوبٍ بها.
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