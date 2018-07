تامر حسني يفاجىء جمهوره بعد نجاح كليب "عيش بشوقك"

بجد انا فرحان من كل قلبي على ردود افعالكم وفرحان اكتر اني عرفت على قدي كده ارسم الإبتسامه على وشوشكم ولو لأربع دقايق ماشي ركزوا معايا كده انا هعمل تحدي معاكم لأول مره💪🏼 على #عيش_بشوقك ، من خلال ڤيديوهاتكم على الأغنيه ترفعوها علي اليوتيوب او الانستجرام علي #عيش_بشوقك وهيتم نشرها عندي علي صفحتي الرسمية علي الفيس بوك واعلى ڤيديو هيحقق likes ، هيحصل على مفاجئه كبيره وبجد حلوه نهاركم ابيض ان شاء الله. #عيش_بشوقك Participate in #3eesh_besho2ak_challenge by sharing your videos with us on instagram , the most viewed video will win the prize of the challenge 💪🏻 .

