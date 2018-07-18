تامر حسني يفاجىء جمهوره بعد نجاح كليب "عيش بشوقك"
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:26 م
صلاح حسن
قال الفنان تامر حسني، إنه تابع ردود أفعال متابعيه وجماهيره على نجاح كليب أغنيته الجديدة "عيش بشوقك"، معلنًا عن تحدي بين الجمهور لمشاركة فيديوهاتهم وصورهم حول الكليب عبر حسابه على "إنستجرام".
ونشر تامر حسني، تفاصيل التحدي بين جماهيره عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلقّ: "بجد أنا فرحان من كل قلبي على ردود أفعالكم وفرحان أكتر إني عرفت على قدي كده ارسم الإبتسامة على وشوشكم ولو لأربع دقايق، ماشي ركزوا معايا كده".
وتابع: "أنا هعمل تحدي معاكم لأول مرة على عيش بشوقك، من خلال ڤيديوهاتكم على الأغنيه ترفعوها علي اليوتيوب أو الإنستجرام على عيش بشوقك وهيتم نشرها عندي على صفحتي الرسمية على الفيس بوك وأعلى ڤيديو هيحقق مشاهدات، هيحصل على مفاجأة كبيرة وبجد حلوة، نهاركم أبيض إن شاء الله".
يعد ألبوم "عيش بشوقك" أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، بلال سرور، هانى محروس، تامر حسين، تامر علي، هيثم راضي، جلال الحمداوي، صابر كمال، شريف بدر، شريف مكاوي، عبد الرحمن شوقي، وسام عبدالمنعم، ورمضان محمد.
بجد انا فرحان من كل قلبي على ردود افعالكم وفرحان اكتر اني عرفت على قدي كده ارسم الإبتسامه على وشوشكم ولو لأربع دقايق ماشي ركزوا معايا كده انا هعمل تحدي معاكم لأول مره💪🏼 على #عيش_بشوقك ، من خلال ڤيديوهاتكم على الأغنيه ترفعوها علي اليوتيوب او الانستجرام علي #عيش_بشوقك وهيتم نشرها عندي علي صفحتي الرسمية علي الفيس بوك واعلى ڤيديو هيحقق likes ، هيحصل على مفاجئه كبيره وبجد حلوه نهاركم ابيض ان شاء الله. #عيش_بشوقك Participate in #3eesh_besho2ak_challenge by sharing your videos with us on instagram , the most viewed video will win the prize of the challenge 💪🏻 .