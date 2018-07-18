تامر حسني يفاجىء جمهوره بعد نجاح كليب "عيش بشوقك"

قال الفنان تامر حسني، إنه تابع ردود أفعال متابعيه وجماهيره على نجاح كليب أغنيته الجديدة "عيش بشوقك"، معلنًا عن تحدي بين الجمهور لمشاركة فيديوهاتهم وصورهم حول الكليب عبر حسابه على "إنستجرام".





ونشر تامر حسني، تفاصيل التحدي بين جماهيره عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلقّ: "بجد أنا فرحان من كل قلبي على ردود أفعالكم وفرحان أكتر إني عرفت على قدي كده ارسم الإبتسامة على وشوشكم ولو لأربع دقايق، ماشي ركزوا معايا كده".





وتابع: "أنا هعمل تحدي معاكم لأول مرة على عيش بشوقك، من خلال ڤيديوهاتكم على الأغنيه ترفعوها علي اليوتيوب أو الإنستجرام على عيش بشوقك وهيتم نشرها عندي على صفحتي الرسمية على الفيس بوك وأعلى ڤيديو هيحقق مشاهدات، هيحصل على مفاجأة كبيرة وبجد حلوة، نهاركم أبيض إن شاء الله".





يعد ألبوم "عيش بشوقك" أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، بلال سرور، هانى محروس، تامر حسين، تامر علي، هيثم راضي، جلال الحمداوي، صابر كمال، شريف بدر، شريف مكاوي، عبد الرحمن شوقي، وسام عبدالمنعم، ورمضان محمد.



