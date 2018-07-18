غزل المحلة يتعاقد مع "الصغير" 3 مواسم

نجح نادي غزل المحلة في التعاقد مع محمد الصغير لمدة 3 مواسم، قادمًا من أسوان في صفقة انتقال حر.

ووقع الصغير على عقود انضمامه لغزل المحلة في حضور صابر عيد المدير الفني للفريق، والدكتور السعيد عضو مجلس الإدارة، ودكتور أسامة عاطف مدير الكرة.

ويجيد الصغير اللعب في أكثر من مركز حيث يلعب في مركز الظهير الأيمن ووسط الملعب، وظهر بمستوى مميز للغاية مع أسوان الموسم الماضي.

وكان اللاعب قريبا من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري، لكن المفاوضات توقفت، ثم تلقى عرضا من نادي الداخلية، قبل أن يقرر التوقيع لغزل المحلة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.