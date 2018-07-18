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عاجل.. مقتل عميد في الجيش اليمني بانفجار عبو ناسفة بمأرب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:32 م
عاجل.. مقتل عميد في الجيش اليمني بانفجار عبو ناسفة بمأرب
انفجار عبو ناسفة - أرشيفية
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أعلنت مصادر، اليوم الأربعاء، بمقتل عميد في الجيش اليمني، بانفجار عبو ناسفة استهدفت موكب نائب رئيس الجمهورية في "مأرب"، حسبما أفادت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

 

 وذكرت قناة (العربية) اليوم الأربعاء، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربى تصدت لهجومين شنهما الحوثيون على مديرية التحيتا، ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات، ما اضطر الميليشيات إلى سحب جثث قتلاها والجرحى نحو منطقة المزارع تحت قصف قوات المقاومة.

 

 

المزيد عن: مقتل عميد مأرب انفجار عبو ناسفة اليمن الجيش اليمني
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