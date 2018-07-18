طريقة عمل مطبق السبانخ

المقادير



طريقة التحضير

• في وعاء الخلاط ضعي الدقيق والملح والماء، ثبتي مضرب العجين وشغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تتكون العجينة وتنفصل عن حواف الوعاء

• شغلي الخلاط من جديد على سرعة بطيئة لمدة 5 دقائق إلى أن تصبح العجينة ناعمة ومطاطية القوام

• في صينية واسعة ضعي مقدار كوب من زيت الذرة، قطعي العجينة إلى 14 كرة صغيرة الحجم

• ضعي كرات العجينة في الصينية وادهنيها بالزيت ثم غلفيها بقطعة من النايلون ودعي قطع العجين ترتاح لمدة 40 دقيقة

• لعمل الحشو، في طبق واسع وعميق ضعي البصل والملح والفلفل، وافركي البصل جيدا باطراف أصابعك ليذبل

• صفي السبانخ من الماء مع الضغط عليها بين يديك جيدا للتخلص من الماء تماما واضيفيها على البصل وقلبي المكونات

• اضيفي عصير الليمون والسماق والملح والفلفل والشطة وقلبي لتختلط المكونات ببعض

• ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن المحمى على درجة حرارة 180 مئوية

• في صينية واسعة ضعي كمية من الزيت، ضعي كرة من العجينة في الزيت وباطراف اصابعك مدي العجينة بخفة إلى أن تصبح قرصا رقيقا جدا

• اثني طرف القرص لتصلي للنصف ثم اثني الطرف المقابل على الطرف الاول ليتشكل لديك مستطيل

• ضعي مقدار ملعقة صغيرة من حشو السبانخ في وسط المستطيل، اثني طرف المستطيل على الحشو ثم اثني الطرف الآخر ليتكون لديك المطبق. ضعي المطبق في الصينية قصيرة الحافة واكملي تشكيل العجينة وحشو السبانخ بنفس الطريقة

• ضعي المطبق في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة واخرى، ولخبزي المطبق لمدة 15 دقيقة إلى أن يصبح ذهبي اللون

• اخرجي مطبق السبانخ من الفرن وضعيه في طبق التقديم."



3 كوب دقيق1 كوب ماء1 ملعقة صغيرة ملحللحشو:½ كيلوجرام سبانخ مفروم2 عود بصل اخضر مفروم¼ كوب زيت زيتون3 ملعقة كبيرة عصير ليمون2 ملعقة كبيرة سماق1 ملعقة صغيرة ملح¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود½ ملعقة صغيرة شطة مجروشة