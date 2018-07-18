ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل 7 من ميليشيا الحوثى فى هجومين بمحافظة الحديدة اليمنية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:26 م
مقتل 7 من ميليشيا الحوثى فى هجومين بمحافظة الحديدة اليمنية
الحوثيين - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أعلنت مصادر يمنية مقتل 7 من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين فى هجومين شنهما الحوثيون على شرقى وغربى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

 

 وذكرت قناة (العربية) اليوم الأربعاء، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربى تصدت لهجومين شنهما الحوثيون على مديرية التحيتا، ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات، ما اضطر الميليشيات إلى سحب جثث قتلاها والجرحى نحو منطقة المزارع تحت قصف قوات المقاومة.

 

وفى السياق، قصفت طائرات التحالف العربى تحركات للميليشيات، وهو ما أدى إلى تراجعها خلال محاولة هجومها شرقى التحيتا.. فيما تتوافد تعزيزات قوات المقاومة إلى مدينة التحيتا وحول منطقة الفازة، استعدادا لشن هجوم كبير على ميليشيات الحوثى فى مديرية زبيد ثانى أكبر مدن محافظة الحديدة.

 

المزيد عن: ميليشيا الحوثى مقتل 7 من الحوثيين محافظة الحديدة اليمن الحوثيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 4:13:53 PM