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المباحث تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة "ربة منزل" متوفية بمنزل أسرتها ببني سويف

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:26 م
المباحث تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل متوفية بمنزل أسرتها ببني سويف
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احمد فتحى الدسوقي
 
تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثة "ربة منزل" متوفية داخل منزل أسرتها بمركز سمسطا ببني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مستشفى سمسطا المركزى، بوصول "آية. م. ح" 22 سنة، جثة هامدة، وبسؤال زوجها وأهلها، أكدوا أنهم عثرو عليها متوفية داخل غرفتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.
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