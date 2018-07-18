الصور الأولى لأبطال فيلم "عيار ناري"

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "عيار نارى" عن صور جديدة من كواليس تصوير الفيلم، ويظهر فيها أبطال العمل أحمد الفيشاوى وروبي ومحمد ممدوح وهنا شيحا مع المخرج كريم الشناوى، ومن المقرر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة.





فيلم "عيار نارر" بطولة أحمد الفيشاوى، روبى، محمد ممدوح، عارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخى، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى فى أولى تجاربه الروائية الطويلة بعد عدة أفلام قصيرة حصد عنها عددًا من الجوائز، بالإضافة إلى مشاركته فى عدة أعمال طويلة، آخرها اشتباك ونوَّارة.

