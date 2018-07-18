الصور الأولى لأبطال فيلم "عيار ناري"
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:20 م
صلاح حسن
كشفت الشركة المنتجة لفيلم "عيار نارى" عن صور جديدة من كواليس تصوير الفيلم، ويظهر فيها أبطال العمل أحمد الفيشاوى وروبي ومحمد ممدوح وهنا شيحا مع المخرج كريم الشناوى، ومن المقرر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة.
فيلم "عيار نارر" بطولة أحمد الفيشاوى، روبى، محمد ممدوح، عارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخى، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى فى أولى تجاربه الروائية الطويلة بعد عدة أفلام قصيرة حصد عنها عددًا من الجوائز، بالإضافة إلى مشاركته فى عدة أعمال طويلة، آخرها اشتباك ونوَّارة.
وتدور أحداث عيار نارى حول جريمة قتل غامضة تربط مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة، وسبق وتم الكشف عن بوستر التشويقى له فى مهرجان دبى السينمائى الدولى، يضم فريق عمله أيضًا مدير التصوير عبد السلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور على حسام على، والمنتج الفنى أحمد يوسف، وموسيقى أمين بوحافة، ومونتاج أحمد حافظ ومكساج أحمد ابو السعد.