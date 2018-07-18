في دراسة لـ HBO: توقع زيادة 50 مليون مشترك قبل عرض Game of thrones

أجرت شبكة قنوات HBO التلفزيونية، دراسة توقعت حصد الشبكة ما يقارب الـ50 مليون مشترك إضافى فى الفترة القادمة قبل طرح الموسم الثامن والأخير من مسلسل الدراما والخيال العلمى Game of thrones، المقرر طرحه أوائل العام المقبل.





وانتهى القائمون على المسلسل من تصوير المشاهد الأخيرة منذ أيام، ويخضع المسلسل فى الوقت الحالى لإضافة المؤثرات الصوتية والبصرية التى تستلزم الكثير من الوقت والمجهود نظراً لوجود شخصيات خيالية كثيرة فى الأحداث.





Game of thrones بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.