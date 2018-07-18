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أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 18-7- 2018 في محافظة المنيا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:18 م
أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 18-7- 2018 في محافظة المنيا
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احمد الخميسى
 
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة المنيا، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، الكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 12 جنية، التفاح الأمريكي 24 جنيها، المانجو من 12 إلى 20 جنيها، البلح الأحمر 6 جنيهات، البلح الأسمر 5 جنيهات..
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