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اكتشاف سفينة حربية روسية تحمل 100 مليار استرلينى من الذهب قبالة كوريا (فيديو)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:16 م
اكتشاف سفينة حربية روسية تحمل 100 مليار استرلينى من الذهب قبالة كوريا (فيديو)
حطام سفينة روسية
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خاطر عبادة
 

اكتشف فريق إنقاذ فى سواحل كوريا الجنوبية، حطام السفينة الحربية الروسية "ديمترى دونسكوى" بعد 113 سنة من غرقها.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، أنّه تم تفجير السفينة الحربية قبالة جزيرة "أولونج دو" عام 1905 لمنعها من الوقوع فى أيدي اليابانيين فى أعقاب معركة تسوشيما خلال الحرب الروسية- اليابانية.

 

ويعتقد أن السفينة دونسكوى، كانت تحمل الإمدادات الذهبية لأسطول البحر الأسود بأكمله عند غرقها، والذى ستبلغ قيمته 133 مليار دولار بأسعار اليوم.

 

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