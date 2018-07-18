"الداخلية": ضبط 29 مسجل خطر وتنفيذ 5 آلاف حكم في حملة أمنية بقنا

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا خلال حملة أمنية مكبرة، استهدفت العناصر الإجرامية بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا من ضبط "25 قطعة سلاح نارى وقضية مخدرات و29 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 5119 حكم قضائى.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتنفيذ حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم أحكام قضائية، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية والعمل على إنهائها، بمناطق ( أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا.. بأمن قنا ).