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ضبط 3 أطنان ملح طعام فاسد في بني سويف

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:16 م
ضبط 3 أطنان ملح طعام فاسد في بني سويف
صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بإشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، ورئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين 3 أطنان ملح عام فاسد.

وحررت الحملة القضيه رقم 11664 جنح مركز ببا لسنة 2018 ضد "احمد.ط.م" 39 سنة، مقيم مركز ببا، مدير مصنع ملح لحيازته أطنان ملح فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمى.
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