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إبراهيم عبد الخالق ينتظم في تدريب الحدود

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:27 م
إبراهيم عبد الخالق ينتظم في تدريب الحدود
إبراهيم عبد الخالق
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محمد الصو
 
ينتظم إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط حرس الحدود السكندري، في تدريبات فريقه الليلة بعد انضمامه من الإسماعيلي.

ويخوض فريق حرس الحدود بقيادة عماد سليمان المدير الفني، المرحلة الأخيرة من إعداده للموسم الجديد، من خلال معسكره في الإسكندرية للوقوف على الحالة الفنية للاعبين وتجهيز الصفقات الجديدة للمشاركة.

وأعلن الفريق السكندري، في وقت سابق التعاقد مع عبد الخالق، من صفوف الدراويش، لمدة عام على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلتقي حرس الحدود إنبي، وديًا مساء غدٍ الخميس ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد والذي ينتطلق أواخر يوليو الجاري.

المزيد عن: حرس الحدود الزمالك الاسماعيلي ابراهيم عبد الخالق
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