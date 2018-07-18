نصائح هامة لحماية المنزل من غاز أول أوكسيد الكربون السام

فيما يلي، مجموعة من النصائح، التي تحمي من الإصابة بالتسمم بغاز أول أوكسيد الكربون -هو غاز عد يم الرائحة واللون ولا طعم له، وينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود الأحفوري- في المنزل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:





- فحص سخانات الغاز ووحدات تسخين المياه وغيرها من الأدوات التي تعتمد على الاحتراق كل سنتين بواسطة مختصين.





- اطلب إجراء فحص تسرب غاز أول أوكسيد الكربون في المنزل.





- تأكد من وجود مداخل عديدة للهواء النقي بشكل دوري في المنزل.





- لا تستخدم سخان الغاز طوال الليل أو لفترة طويلة من الزمن.





- التخفيف من استخدام مراوح العادم أثناء استخدام السخانات، حيث يمكن أن يؤدي استخدام هذه المراوح في المطبخ أو الحمّام إلى خلق ضغط سلبي، ويقود ذلك إلى امتصاص انبعاثات غاز أول أوكسيد الكربون بدلاً من طردها إلى الهواء الخارجي.





- يمكن تركيب جهاز إنذار يستشعر تسرب غاز أول أوكسيد الكربون كإجراء إحترازي.





- اختبار موقد الغاز، من خلال إشعاله، وفي حال كان لون الاحتراق برتقالي مع دخان، فهذا دليل على وجود غاز أول أوكسيد الكربون في الهواء.





- لا تستخدم سخان الغاز في غرفة النوم، وتقليل الاستخدام اليومي للسخانات.



