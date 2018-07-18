عاجل.. أخبار السعودية اليوم | وصول أولى رحلات الحج الإيرانية لمطار المدينة

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وصلت فجر أمس إلى المدينة المنورة، أول رحلة للحجاج الإيرانيين لهذا العام وعلى متنها 300 حاج ومن المتوقع وحسب جدول الرحلات ونسبة حصة الحجاج الإيرانيين أن يصل خلال الأيام المقبلة إلى 84 ألف حاج إيراني لهذا العام.





وقال مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بيجاوي – طبقا لـ”اليوم”: ‘‘إن أول رحلة للحجاج الإيرانيين لهذا العام وصلت فجر أمس إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة وعلى متنها 300 حاج وسوف يستمر قدوم الحجاج الإيرانيين إلى المدينة المنورة حسب الرحلات المجدولة والمواعيد لكل رحلة ضمن رحلات الحج القادمة من إنحاء العالم‘‘.





وأشار إلى أن أعضاء مكتب شؤون الحجاج الإيرانيين، قد وصلوا قبل ثلاثة أيام إلى المدينة المنورة لترتيب وصول الحجاج التابعين لهم والإشراف عليهم والتنسيق لهم.





وأوضح بيجاوي، أن عدد الحجاج الذين وصولوا إلى المدينة المنورة من جميع أنحاء العالم تجاوز 40 ألف حاج في أقل من 4 أيام وسط ترتيبات وتنسيق وخدمات متكاملة منذ وصول الحاج إلى مطار المدينة، وحتى وإنهاء إجراءات دخوله وانتقاله إلى مقر سكنه المرتب أساسا قبل وصوله حسب الترتيبات التي تقوم بها وزارة الحج والجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج.



