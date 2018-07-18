ضبط 5 أشخاص أشعلوا النار فى محل أقمشة انتقاما من مالكه بالمطرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على 5 أشخاص بينهم مهندس أشعلوا النار فى محل أقمشة انتقاما من مالكه بمنطقة المطرية.



تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، مفاده نشوب حريق بعقار مدينة عرفات بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق ونشب الحريق بمحل أقمشة كائن بالطابق الأرضي بالعقار بمساحة 2×5 متر ـ ملك خالد م، 40 سنة، تاجر أقمشة، نتج عن ذلك احتراق باب المحل و70 توب قماش "دون إصابات" وتم السيطرة علي الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وعثر بمحل الواقعة على جركن بداخله كمية من سائل البنزين.



وبسؤال مالك المحل اتهم خالد ا، 35 سنة، بالحضور للمحل ملكه صحبة آخرين "غير معلومين لديه" وإضرام النيران بالمحل، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، وحدوث مشادة كلامية بينهما حال معاتبته للمشكو في حقه لقيامه ببيع وحدة سكنية له بعقار شارع التروللي واكتشافه بيع ذات الشقة لشخص آخر واتهمه بالنصب.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المشكو في حقه بالاشتراك مع كل من سيد ق، 34 سنة، مهندس (شقيق زوجة المشكو في حقه)، وعادل ع، 23 سنة، عامل بمصنع ملابس، والحسيني ر،33 سنة، صاحب مكتب بيع ملابس، وعبد الله ع، 30 سنة، شريك بذات المكتب.



وعقب تقنين الاجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بمواجهتهم بالتحريات والمعلومات وما جاء بأقوال المبلغ اعترفوا بارتكاب الواقعة.



وأقر المتهم الأول بأنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالسب والضرب "دون إصابات" أثناء تواجدهما بجلسة صلح بمنطقة سكنهما لإنهاء الخلافات المالية القائمة بينهما الأمر الذي أثار حفيظته فخطط للانتقام منه، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وتوجهوا للمحل ملك المجني عليه وقاموا بسكب كمية من سائل البنزين على باب المحل وإشعال النيران به، ولاذوا بالفرار.



وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بإضرام النيران عمدًا بالمحل ملكه وإحداث التلفيات.



وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.