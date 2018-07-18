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الذهب ينهار.. 8 جنيهات خسارة في كافة أسعار الأعيرة اليوم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:30 م
الذهب ينهار.. 8 جنيهات خسارة في كافة أسعار الأعيرة اليوم
ذهب- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
واصلت أسعار الذهب في مصر، تراجعها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-7-2018، متأثرة بالانخفاض الذي يشهده السعر العالمي للذهب، والذي سجل أقل مستوى هذا العام. 

وهبط الذهب، اليوم، نحو 8 جنيهات، حيث سجل عيار 21 سعر 615 جنيها، وعيار 18 سهر 527 جنيها، أما عيار 24 سجل 702 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب 4920 جنيه، وتراجعت الأوقية إلى 1224 دولارًا. 


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