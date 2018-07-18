الذهب ينهار.. 8 جنيهات خسارة في كافة أسعار الأعيرة اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر، تراجعها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-7-2018، متأثرة بالانخفاض الذي يشهده السعر العالمي للذهب، والذي سجل أقل مستوى هذا العام.





وهبط الذهب، اليوم، نحو 8 جنيهات، حيث سجل عيار 21 سعر 615 جنيها، وعيار 18 سهر 527 جنيها، أما عيار 24 سجل 702 جنيها.





وسجل الجنيه الذهب 4920 جنيه، وتراجعت الأوقية إلى 1224 دولارًا.







