رنا سماحة تشارك في "القومي للمسرح" بـ"كوميديا البؤساء"

تشارك الفنانة رنا سماحة في فعاليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته الحادية عشر لأول مرة كممثلة ومطربة، حيث تم اختيار مسرحيتها "كوميديا البؤساء" لتنافس على جوائز المهرجان القومي.





مسرحية "كوميديا البؤساء" إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وإخراج مروة رضوان عن رواية البؤساء لفيكتور هيجو وأشعار أحمد حسن رؤوف وموسيقى وألحان محمد الصاوى ومصمم الديكور والإضاءة عمرو الأشرف ومصمم الملابس نعيمة العجمى ومصمم الاستعراضات رشا مجدى والمسرحية بطولة محمود عزت ورامى الطمبارى ومحمد عبده وعمرو كمال بدير وإيهاب الزناتى ومحمود خالد ومريم البحراوى ورانيا النجار ومحمد حسن رمضان ومايا ماهر وزينا زين وأكرم عمران ويوسف ذكرى، والعرض كوميدى غنائى استعراضى يدور حول حياة جان الذى عانى مرارة السجن وعانى أيضا بعد خروجه منه.