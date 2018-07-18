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عرض نسخة ميني لزفاف الأمير هاري للبيع

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:31 م
عرض نسخة ميني لزفاف الأمير هاري للبيع
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قدمت شركة ميني نسخة وحيدة من نوعها من أحد طرازاتها والسيارة التي قدمت بدون اسم كانت هدية الشركة للزوجين، وبناء على طلبهما فالسيارة عرضت للبيع في مهرجان جودوود للسرعة مع ذهاب مقابل بيع السيارة الي منظمات خيرية خاصة بالأطفال.

وقال مدير تصميم ميني، أوليفر هيلمر في بيان أنهم سعداء لعرض السيارة للبيع في مهرجان جودوود للسرعة في صالح منظمة CHIVA للأطفال. وتتميز السيارة الخاصة بسقف برسومات يدوية تظهر في طبقات مختلفة مع الوان مميزة على السقف وتظهر في صورة خليط بين علم الولايات المتحدة وبريطانيا.

وعند فتح أبواب السيارة تظهر عبار الترحيب “Just Married” على الارض بجوار السيارة في الجزء الأمامي بجوار باب السائق والراكب الأمامي وفي الداخل اضيف اسم الزوجين وموعد الزفاف والتمنيات الطيبة في جزئية خاصة كبيرة أمام مقعد الراكب الأمامي.
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