القبض على عامل لتصنيعه الألعاب النارية داخل حجرة بمنشأة ناصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن، من ضبط عامل لقيامه، بتصنيع الألعاب النارية داخل حجرة بمنطقة منشاة ناصر.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر مفادها أن علي ا،54 سنة،عامل يقوم بتصنيع الألعاب النارية " صواريخ، بمب " داخل حجرة مستأجرة له.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل الحجرة، وبتفتيش الحجرة عثر بداخلها علي 240 صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع معدة للبيع، مقص معدني، لفة سلك،كيس بلاستيك بداخله كمية من البارود وزنت 150 جرام،جوال بلاستيك بداخله كمية من الزلط،عدد 4 مناخل خشب،جوال بداخله كمية من الورق وزنت 80 كيلو.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الالعاب النارية والاتجار فيها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.