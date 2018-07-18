إحباط سرقة 400 ألف جنيه من داخل سيارة بالمعادي

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، محاولة سرقة 400 ألف جنيه من داخل سيارة بمنطقة المعادى.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادي بقيادة المقدم أسلام بكر رئيس المباحث بمنطقة زهراء المعادي ـ دائرة القسم وتمكنوا من ضبط حسين أ 48 سنة،" يحمل أحدى الجنسيات العربية " حال استقلاله السيارة رقم ب ف 7934 ماركة كيا سيراتو فضي اللون " مستأجرة من معرض إيجار سيارات كائن بمنطقة 6 أكتوبر جيز ة " ومقيدة باسم عماد ط، متلبسًا بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 400 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ب ج أ 852 ماركة لانسر رمادي اللون باسلوب كسر الزجاج باستخدام حجر حال توقفها أمام مصنع للصناعات الأسمنتية ـ دائرة القسم.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتتبعه مالك السيارة عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من البنك الأهلي فرع المعراج ـ دائرة القسم إلى أن توقف بمكان الواقعة.



وأمكن التوصل لمالك السيارة وتبين انه يدعى محمود ج،33 سنة،صاحب مكتب توريدات وبسؤاله اتهمه بالسرقة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.