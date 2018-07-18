أدوات تجنبي وضعها في غسالة الأطباق

لـ"ست" البيت الشاطرة، هناك أدوات يجب أن تحذري وضعها في غسالة الأطباق، وفقًا لما نشره موقع فود نيتوورك، وهي:-





1- السكاكين

تجنب وضع السكاكين في آلة غسل الصحون، لأن المقابض الخشبية يمكن أن تتلف، بالإضافة إلى احتمال احتكاك هذه السكاكين مع الأطباق، مسببة خدشها.





2- الملاعق الخشبية وألواح التقطيع

يمكن للماء الساخن في آلة غسل الصحون أن يتلف الملاعق الخشبية وألواح التقطيع، بالإضافة إلى زيادة انتشار الجراثيم والبكتيريا.





3- المقلاة غير القابلة للالتصاق

قد لا تلاحظ وجود أي تأثير على المقلاة غير القابلة للالتصاق عند وضعها لأول مرة في آلة غسل الصحون، لكن مع مرور الوقت، تبدأ الطبقة العازلة بالتلف.





4- صابون غسيل اليدين السائل

في حال نفذ منك صابون جلي الصحون الخاص بآلة غسيل الصحون، تجنب استخدام صابون غسيل اليدين العادي، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الآلة، ولا يعطي النتائج المطلوبة.





5- العبوات البلاستيكية

تجنب وضع العبوات البلاستيكية في آلة غسل الصحون، لأنها يمكن أن تتكسر أو تتشوه، أو حتى تذوب بفعل الحرارة.





6- الأواني والتحف النادرة

إذا كنت تملك طقماً من الكؤوس أو الأكواب باهظة الثمن، فمن الأفضل غسلها بعناية بشكل يديوي، بدلاً من وضعها في آلة غسل الصحون.





7- مبشرة الجبنة

بعض أوات المطبخ مثل مبشرة الجبنة لا يمكن تنظيفها بشكل جيد في آلة غسل الصحون، حيث تبقى الأوساخ وبقايا الطعام عالقة فيها.





8- عبوات حفظ الأطعمة