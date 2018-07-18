ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالإكراه في التجمع الأول

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، فى القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة التجمع الأول.



تعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الاول مفادة تلقية بلاغا من كلا من احمد م، 38 سنة، سائق، والسيد ش، 28 سنة، تباع، بأنه حال توقفهما بالسيارة قيادة الأول رقم "ط س ر 452" ماركة مرسيدس نقل بيضاء اللون بمقطورة رقم د ط د 7184 "يعملان عليها " بعد مدخل مدينتي بحوالي 4 كيلو ـ دائرة القسم لتناول وجبة الإفطار فوجئا بتوقف سيارة ماركة نصر " قلاب " يستقلها 3 أشخاص بحوزة احدهم سلاح ناري " بندقية خرطوش " قاموا بتهديدهما وتقيدهما باستخدام افيز بلاستك واستولوا علي السيارة كرها عنهما تحت تهديد السلاح الناري وفروا هاربين.



وبوضع الخطة موضع التنفيذ وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كل من خالد م،20 سنة،عاطل،،محمود ث، 20 سنة،عاطل،وأمين ع، 29 سنة،عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم.. وبحوزة المتهم الأول السيارة رقم 26851 نقل الإسماعيلية ماركة نصر زرقاء اللون مقيدة باسم والدة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة ومبلغ 1300 جنية 00 وبحوزة المتهم الثالث مبلغ 1350 جنية بمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بإرتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الأول وأضاف المتهم الأول أنه نظرًا لسابقة عمله بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة المحاجر المتاخمة لمنطقة الواقعة ـ دائرة القسم وعلمه بأماكن توقف سيارات النقل اختمرت في ذهنه فكرة سرقة إحداها كرها عن مستقليها وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه.



وفى وم الواقعة شاهدوا سيارة المجني عليهما متوقفة علي جانب الطريق فقاموا بتنفيذ مخططهم والاستيلاء عليها بالإكراه حيث قام المتهم الثالث بتقيدهما باستخدام افيز بلاستيك وأقتصر دور المتهم الثاني علي قيادة السيارة المستولي عليها وإفراغ حمولتها ( حجر سن ) بمنطقة المحاجروفروا هاربين،،وأضاف بتصرفهم في السيارة المستولي عليها بالبيع لسلطان م،40 سنة،عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 54 حكم حبس جزئي ومستأنف " تبديد " بإجمالي حبس 65 سنة 00 مقابل مبلغ 10 ألاف جنية وان المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع السيارة.



باستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولي عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واعترف بقيامه بتغير معالم السيارة بطلائها باللون الأحمر وتثبيت اللوحات أرقام 90434 نقل الشرقية عليها واللوحات أرقام 90424 مقطورة الشرقية وتصرفه في موتور السيارة بالبيع ل3 من عملائه سيئ النية.



وأمكن ضبطهم وبحوزتهم موتور السيارة،، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بعلمهم بأنه من متحصلات واقعة سرقة،وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المتهمين من الأول إلى الثالث.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.