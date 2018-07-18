الزمالك يراقب باسم مرسي في لاريسا

أجرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك مكالمة هاتفية مع باسم مرسي مهاجم الفريق المعار لنادي لاريسا اليوناني في الساعات الماضية للإشادة بمستواه مع ناديه ببداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد تيجانا لباسم مرسي أنهم يراقبونه ويحرصون على متابعة لقاءاته للوقوف على مستواه والشد من أزره.

وأوضح تيجانا أن فرصة باسم مرسي في العودة لمنتخب مصر قوية لكن عليه مواصلة التألق مع لاريسا.