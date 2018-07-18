تعرف على مواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر

بعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر، تسارعت الشركات الصينية لإطلاق سيارات كهربائية منخفضة السعر وصديقة البيئة، وقد قدمت شركة " جيوان إليكتريك" سيارتها " weep" ، وأنشئت بالفعل عدد من محطات شحنها في أماكن متفرقة من الجمهورية، مع إعلان وصول أول شحنة منها للبلاد.





وإليكم أبرز مميزات السيارة الكهربائية “weep”

يتوفر من نوعان، النوع الأول

السيارة weep 150 ذات المقعدين المتاحة بسرعة قصوى 45 كم/س.

وذات السرعة القصوى 80 كم/س، السيارة ذات سرعة 45 كم/س.

محرك قدرته 3.5 كيلوواط وسعة البطارية هي 12 فولت 120 أمبير/ساعة.

الطراز السريع قدرة محركه 7.5 كيلوواط/ساعة.

سعرها 118.800 جنيه ما يعادل (6 آلاف و600 دولار).

السيارة ذات السرعة العالية بسعر 131.000 جنيه ما يعادل (7 آلاف دولار)





النوع الثاني:

سيارة weep 250 ذات المقاعد الأربعة والتي تتوافر أيضا بسرعة منخفضة هي 45 كم/س وواحدة أخرى بسرعة قصوى هي 70 كم/س.

وتتوافر بنفس محركات النوع الأول.

تم طرح السيارة ذات السرعة المنخفضة بسعر 141.000 جنيه ما يعادل (7 آلاف و800 دولار).

السيارة ذات السرعة العالية بسعر 158.000 جنيه ما يعادل (8 آلاف و800 دولار).



