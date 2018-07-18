الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل بـ 4.3 مليار يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية فرض غرامة قياسية بقيمة 3ر4 مليار يورو (5 مليار دولار) على شركة "جوجل" لانتهاكها قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال نظام تشغيل "أندرويد" التابع لها للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر في بيان، إن "غوغل تستغل أندرويد كوسيلة لتدعيم هيمنة محرك البحث التابع لها".

واعتبرت فيستاغر أن ممارسات غوغل "تحرم المنافسين من فرصة الابتكار والتنافس. لقد منعت (الممارسات) المستهلكين الأوروبيين من مزايا وجود تنافس فعال في مجال الأجهزة المحمولة (...) وهذا غير قانوني بموجب القواعد الأوروبية لمكافحة الاحتكار".

ومن جهتها، أعلنت جوجل أنها تعتزم الاستئناف على قرار المفوضية الأوروبية تغريمها لانتهاكها قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال نظام تشغيل "أندرويد" التابع لها للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتعد هذه العقوبة المالية بحق المجموعة المتهمة باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد" من أجل تكريس تفوق تطبيقاتها وخصوصاً محركها للبحث على الإنترنت.

ويتجاوز هذا المبلغ الرقم القياسي السابق للعقوبات التي سجلت ضد غوغل أيضاً، وكان قدره 2.45مليار يورو بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الإلكتروني عبر تغليب أداتها لمقارنة الاسعار "جوجل سوبينغ" على حساب خدمات منافسة له.