فيديو مرعب لسقوط طائرة في مزرعة بجنوب أفريقيا

نشر نشطاء شريط فيديو لتحطم طائرة في مزرعة بجنوب أفريقيا.

وسجلت كاميرا داخل المقصورة لحظات مرعبة لسقوط الطائرة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة نحو 20.

ووقع الحادث على بعد 5 كيلومترات من مطار ووندربروم القريب من العاصمة. وسقطت الطائرة على مبنى مصنع صغير، ما أسفر عن إصابة شخصين داخل المعمل.

يشار إلى أن الطائرة المنكوبة من نوع "كونفاير 340"، وصنعت في عام 1954. وكان من المقرر تسليمها لمتحف "أفيودروم" للطيران في هولندا في وقت لاحق.



