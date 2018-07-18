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حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:08 م
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
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سالى رضوان
 
نفذ حى غرب المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حملة إستهدفت القضاء على المخالفات وضبطها وإعادة الإنضباط للشارع.
ترأس الحملة اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة والعاملين بالقسم الفنى والهندسى وقسم الحدائق العامة، والإشغالات بالحى
وتمكنت الحملة من إيقاف أعامل بناء عقار مخالف لشروط الترخيص الممنوح له بشارع النخلة، ورفع اشغالات المحال التجارية وورشتى حدادة وكاوتشوك.
كما أزالت الحملة الإعلانات الغير مرخصة بنطاق الحى والتحفظ على كمية من الترابيزات والحوامل الحديدية والكاوتشوك وخلاطة خرسانة المستخمة فى البناء المخالف.
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع حي غرب المنصورة (صور)
طباعة
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