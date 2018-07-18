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عمومية "اراب ديري" تعتمد زيادة رأس المال إلى 160 مليون جنيه

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:11 م
عمومية اراب ديري تعتمد زيادة رأس المال إلى 160 مليون جنيه
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نيفين سمير
 

أعلنت شركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديرى – باندا، أن الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17/07/2018، اعتمد مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه الي 160 مليون جنيه.

وقالت في بيان للبورصة اليوم، أن ذلك بزيادة قدرها 100 مليون جنيه مصري، موزعة علي عدد 100 مليون سهم، بالقيمة الأسمية وقدره واحد جنيه للسهم.

وتمثل الزيادة نسبة 167% تقريبًا من رأس المال الحالي، وتخصص الزيادة لقدامي المساهمين كلا بنسبة حصته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامي المساهمين.

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