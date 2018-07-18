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"أوراسكوم للاتصالات" تعتزم تغيير إسم الشركة لـ "أوراسكوم للاستثمار القابضة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:06 م
أوراسكوم للاتصالات تعتزم تغيير إسم الشركة لـ أوراسكوم للاستثمار القابضة
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نيفين سمير
 
أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة المملوكة ، عن حصولها على موافقة السلطات التنظيمية اللازمة لتغيير اسمها إلى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك بعد حصولها على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

عللت الشركة أسباب التغيير الي انه كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها من شركة متخصصة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا إلى شركة قابضة الاستثمار.

وتعتزم شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة الإستمرار في الإستفادة من خبرتها القوية في الإدارة التنفيذية لاغتنام الفرص لخلق قيمة اقتصادية من خالل االستثمارات االستراتيجية في الصناعات الحيوية والتي تلعب دورا في تشكيل المستقبل، والتي تشمل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والصناعات الزراعية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل.

وتتخذ الشركة الاجراءات الادارية اللازمة  لتنفيذ تغيير الإسم  والعلامة التجارية لدى البورصة المصرية والسلطات الحكومية الأخرى. وأثناء الفترة الإنتقالية سيظل التعامل مع الشركة من خالل وسائل الإتصال الإلكتروني تحت مسمى أوراسكوم للاتصالات  والإعلام والتكنولوجيا القابضة.

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