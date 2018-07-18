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180.3 % ارتفاع في أرباح "جهينه" خلال النصف الأول

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:02 م
180.3 % ارتفاع في أرباح جهينه خلال النصف الأول
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نيفين سمير
 
أعلنت جهينه للصناعات الغذائية عن القوائئم المالية المجمعة ، خلال النصف الأول من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 180.3% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أنها حققت أرباحاً بلغت 239.8 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 85.5 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.86 مليار جنيه في النصف المقارن قبل عام.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد حققت أرباحاً بلغت 84.68 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 75.63 مليون جنيه بالنصف الأول من 2017.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 80.72 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 58.25 مليون جنيه بالربع المقارن من 2017.
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