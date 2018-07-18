"الصناعة": 1035 حملة تفتيشية للرقابة الصناعية على المصانع واجراء 719 دراسة فنية

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر يونيو الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة في مجال الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.





وقال الوزير إن أحكام الرقابة على المصانع يعزز من تنافسية ومكانة المنتج المصري ويسهم في مواجهة كافة أساليب الغش ومواجهة تداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكداً حرص الوزارة على الزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية على السلع والخدمات وانتاج سلع آمنة ومطابقة.





ومن جانبه أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة قامت بإجراء 1035 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية وتم مخاطبة الجهات الادارية بشأن 185 مصنعاً إلى جانب إجراء حملات رقابية موسمية لعدد 3 مصانع إلى جانب حملة خاصة بالصرف الصناعي، مشيراً إلى أنه تم إجراء 719 دراسة فنية تضمنت 452 دراسة متخصصة في مجال السماح المؤقت والدروباك و258 دراسة فنية ومتنوعة، و9 دراسات لمستلزمات الإنتاج.





وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بمنح 250 ترخيص إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية، واعتماد 62 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) فضلاً عن تسجيل مطبعة عاملة في مجال مواد التغليف والطباعة، مشيراً إلى أن المصلحة قامت أيضاً من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالتعامل مع 218 استفسار و131 شكوى، كما تم سحب 59 عينة لإجراء الفحص والاختبار عليها.





وقال مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة قامت بإجراء التحاليل المعملية لعدد 4304 عينة اختبار وذلك بواقع 2176 عينة بمعامل القاهرة و1655 بالاسكندرية و227 عينة بمعامل السويس و185عينة بمعامل اسيوط 61 عينة بمعمل منسوجات مدينة نصر، كما تم إنتاج 1400 لتر من الحبر السري المستخدم في ختم اللحوم بالمجازر.





وأشار فهمي الى أن المصلحة استمرت في تطوير وتأهيل معاملها خلال شهر يونيو الماضي حيث يجرى تطوير معمل فرع المصلحة بالأسكندرية ومعمل الميكروبيولوجى ومعمل الاغذية، كما تم اجراء المراجعة الداخلية لمعملين بالقاهرة وإعداد معملين للمراجعة الخارجية من قبل الإيجاك، فضلاً عن تقديم طلب الإعتماد لمعمل المنسوجات بمدينة نصر لتقديمه للإيجاك للإعتماد طبقا للأيزو 17025/2005، بالإضافة إلى انه تم تنفيذ معايرات خارجية لعدد 89 جهاز وتمت معايرتهم بالمعهد القومي للقياس والمعايرة.







